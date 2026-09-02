Basti News: अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप

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बस्ती। कचहरी परिसर में अधिवक्ता को गाली और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। चाईबारी निवासी अधिवक्ता विजयकांत सिंह ने दर्ज एफआईआर में बताया कि उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन दो मुकदमों में वादी पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए आरोपित पक्ष के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराया था। इसकी जानकारी होने के बाद विश्वनाथ सिंह और उनके पुत्र अनुभव सिंह ने अधिवक्ता के मित्र दीपक कुलदीप सिंह के सामने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। घटना सात अगस्त की बताई गई है। संवाद