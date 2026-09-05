Basti News: ट्रेन से कटकर युवक की मौत, नहीं हुई शिनाख्त
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:12 AM IST
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वाल्टरगंज। गोरखपुर-लखनऊ रेल खंड मार्ग पर स्थित थाना क्षेत्र के गोविंदनगर रेलवे स्टेशन के गोविंदनगर मनोरी के बीच उसका गांव के समीप सुबह लगभग पांच बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक एक युवक मौत हो गई। मौके पर आए चौकी प्रभारी मनोरी उपेंद्र शर्मा ने शव कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार राय ने बताया कि शव को ट्रैक से हटवाकर पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद
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