Basti News: स्टेशन पर पैंट्रीकार स्टाफ के पास से 96 टेट्रा पैक शराब बरामद

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नारकोटिक्स टास्क टीम के सहायक उप निरीक्षक बृज किशोर द्विवेदी और आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मिर्जा राशिद बेग के नेतृत्व में टीम स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर तीन पर दो बैग लेकर खड़ा युवक संदिग्ध नजर आया। पूछताछ के दौरान घबराने पर टीम ने उसके बैग की तलाशी ली। इसमें 96 टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब मिली।आरोपी की पहचान वाल्टरगंज क्षेत्र के सोनोरा निवासी अविनाश पाठक के रूप में हुई। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मिर्जा राशिद बेग ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने खुद को ट्रेन संख्या 15077/15078 गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस के अप-डाउन में साइड पेंट्रीकार स्टाफ/वेंडर बताया।आरोपी ने बताया कि वह रात में बस्ती रेलवे स्टेशन से लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के जरिए शराब लेकर चोरी-छिपे बिहार जाने वाला था। पूछताछ में उसने अधिक कीमत पर शराब बेचकर रुपये कमाने की बात स्वीकार की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।कार्रवाई में आरपीएफ के उप निरीक्षक कमलेश कुमार यादव, सहायक उप निरीक्षक राजकुमार पाठक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।