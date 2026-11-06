Basti News: वृहद रोजगार मेले में 519 युवा अगले चरण के लिए चयनित
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:52 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:52 AM IST
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कप्तानगंज। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मां गायत्री गंगा प्रसाद मिश्रा महिला पीजी कॉलेज में बुधवार को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित मेले में 23 कंपनियों ने करीब 1050 पदों पर भर्ती के लिए प्रतिभाग किया। मेले में शामिल 875 अभ्यर्थियों में 519 को विभिन्न पदों के लिए अगले चरण के लिए चयनित किया। सात अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और ऑफर लेटर भी दिए गए।
रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पंचायत कप्तानगंज के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, महाविद्यालय के संस्थापक अशोक कुमार मिश्रा, निदेशक डॉ. अरविंद कुमार मिश्रा, प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार चतुर्वेदी, सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रकांत सिंह, जिला सेवायोजन अधिकारी अवधेंद्र प्रताप वर्मा और सहायक सेवायोजन अधिकारी अंजलि शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया।
मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे आयोजन युवाओं को रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महाविद्यालय के संस्थापक ने आयोजन मंडल व अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया। महाविद्यालय के प्रबंधक एवं निदेशक ने कहा कि अपने क्षेत्र में ही साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार पाने का अवसर युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रकांत सिंह ने बताया कि रोजगार मेला पूरी तरह निशुल्क है। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार विभिन्न कंपनियों के कक्षों में बायोडाटा के साथ साक्षात्कार में शामिल हुए।
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संचालन महाविद्यालय के प्रवक्ता बैजनाथ मिश्रा ने किया।
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रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पंचायत कप्तानगंज के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, महाविद्यालय के संस्थापक अशोक कुमार मिश्रा, निदेशक डॉ. अरविंद कुमार मिश्रा, प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार चतुर्वेदी, सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रकांत सिंह, जिला सेवायोजन अधिकारी अवधेंद्र प्रताप वर्मा और सहायक सेवायोजन अधिकारी अंजलि शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया।
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मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे आयोजन युवाओं को रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महाविद्यालय के संस्थापक ने आयोजन मंडल व अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया। महाविद्यालय के प्रबंधक एवं निदेशक ने कहा कि अपने क्षेत्र में ही साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार पाने का अवसर युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रकांत सिंह ने बताया कि रोजगार मेला पूरी तरह निशुल्क है। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार विभिन्न कंपनियों के कक्षों में बायोडाटा के साथ साक्षात्कार में शामिल हुए।
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