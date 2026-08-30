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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   50 Ambedkar statues in the district to be renovated at a cost of Rs 5 crore.

Basti News: जिले की 50 आंबेडकर प्रतिमाओं का पांच करोड़ से होगा जीर्णोद्धार

Sun, 30 Aug 2026 01:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:13 AM IST
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50 Ambedkar statues in the district to be renovated at a cost of Rs 5 crore.
बस्ती। जिले में डॉ. भीमराव आंबेडकर और अन्य महापुरुषों की 50 प्रतिमाओं और उनके स्मारक स्थलों का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार की आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 स्मारकों का चयन कर उनका विकास प्रस्तावित है।
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प्रत्येक स्मारक पर 10 लाख रुपये की दर से कुल पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कार्य कराया जाना है। प्रशासन ने इसके लिए सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगे थे। अब तक 87 गांवों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 50 स्थलों का चयन किया जाना है। प्रस्तावों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है।
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शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2025 तक बने डॉ. भीमराव आंबेडकर के स्मारकों और प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
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