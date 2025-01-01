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प्रधान प्रबंधक विनय कुमार मिश्र ने कहा कि इस वर्ष समय से पेराई सत्र शुरू किया गया है, जिससे किसानों को समय से गन्ने की आपूर्ति करने और गेहूं की बोआई करने में सुविधा मिलेगी। पिछले वर्ष किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान समय से किया गया था।इस बार मिल प्रबंधन का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में अधिक गन्ने की पेराई करना है। मुख्य गन्ना प्रबंधक रवींद्र धर द्विवेदी ने किसानों से अपील की कि अर्ली प्रजाति की पर्ची पर अर्ली और सामान्य प्रजाति की पर्ची पर सामान्य प्रजाति का ही गन्ना आपूर्ति करें।साथ ही चीनी मिल को साफ-सुथरा गन्ना उपलब्ध कराएं, जिससे पेराई कार्य सुचारु रूप से हो सके। जिला गन्ना अधिकारी जगभान सिंह भदौरिया, पूर्व विधायक राजमणि पांडेय, ईओ अमित सिंह, गन्ना सहकारी समिति मुंडेरवा के अध्यक्ष सुरेंद्र पाठक, निवर्तमान अध्यक्ष दीवान चंद्र पटेल, प्रवीण जायसवाल, रोशन जायसवाल, आरएस पांडेय, रवि प्रताप मल्ल, अभिनंदन राय, विनोद राय, समिति सचिव डॉ. रामफल सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद