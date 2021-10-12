Basti News: देखभाल के साथ प्रसूता को दी आर्थिक मदद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:12 AM IST
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बस्ती। मेडिकल कॉलेज बस्ती में प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव (पीपीएच) से जूझ रही प्रसूता की जान बचाने में नर्सिंग अफसरों ने अहम भूमिका निभाई। रातभर देखभाल करने के साथ रक्त की व्यवस्था कराने और आर्थिक सहयोग देकर मानवता की मिसाल पेश की।
लालगंज थाना क्षेत्र के सूसीपार निवासी विद्यावती (35) पत्नी सोमीराम को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे। सामान्य प्रसव के बाद उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नर्सिंग अफसर नीलम चौधरी, पूनम यादव और अंशु मदद के लिए आगे आईं।
तीनों ने रातभर मरीज की देखभाल की और उपचार के दौरान हरसंभव सहयोग किया। रक्त का इंंतजाम कराने के साथ परिजनों को आर्थिक मदद भी दी। उप प्रधानाचार्य अनिल यादव ने बताया कि अब प्रसूता की हालत में सुधार है और वह स्वस्थ है। संवादी
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लालगंज थाना क्षेत्र के सूसीपार निवासी विद्यावती (35) पत्नी सोमीराम को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे। सामान्य प्रसव के बाद उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नर्सिंग अफसर नीलम चौधरी, पूनम यादव और अंशु मदद के लिए आगे आईं।
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तीनों ने रातभर मरीज की देखभाल की और उपचार के दौरान हरसंभव सहयोग किया। रक्त का इंंतजाम कराने के साथ परिजनों को आर्थिक मदद भी दी। उप प्रधानाचार्य अनिल यादव ने बताया कि अब प्रसूता की हालत में सुधार है और वह स्वस्थ है। संवादी
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