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लालगंज थाना क्षेत्र के सूसीपार निवासी विद्यावती (35) पत्नी सोमीराम को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे। सामान्य प्रसव के बाद उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नर्सिंग अफसर नीलम चौधरी, पूनम यादव और अंशु मदद के लिए आगे आईं।तीनों ने रातभर मरीज की देखभाल की और उपचार के दौरान हरसंभव सहयोग किया। रक्त का इंंतजाम कराने के साथ परिजनों को आर्थिक मदद भी दी। उप प्रधानाचार्य अनिल यादव ने बताया कि अब प्रसूता की हालत में सुधार है और वह स्वस्थ है। संवादी