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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता आगरा में 26 से 29 तक खेली जाएगी। इसके लिए मंडल स्तरीय चयन ट्रायल कराया गया। इसमें बेहतर प्रदर्शन के आधार पर 12 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों के खेल कौशल, प्रदर्शन और क्षमता को आधार बनाया गया। उन्होंने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में नेहा गौड़, अंजनी, नेहा भारती, संजना, नंदनी, चांदनी, सोनी पासवान, खुशी गौतम, किरन कसौधन, सुमन गौड़, सावित्रि, शिखा वाल्मीकि शामिल हैं। चयनित खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ट्रायल में कोच विकास सोनकर, कमलेश यादव, सुमन सिंह ने अहम भूमिका निभाई।

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बस्ती। मंडल की सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम के गठन के लिए आयोजित चयन ट्रायल में 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी। बृहस्पतिवार को हुए चयन ट्रायल में 30 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सफल खिलाड़ियों के नामों की अंतिम सूची जारी कर दी गई।