फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Youth arrested with 2.25 kg of cannabis

Bareilly News: सवा दो किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार

Mon, 02 Nov 2026 02:35 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Youth arrested with 2.25 kg of cannabis
बरेली। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत इज्जतनगर थाना पुलिस ने शनिवार रात हरीश कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2.328 किलो गांजा, 750 रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।
विज्ञापन

एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि शनिवार रात विलयधाम पुल से अहलादपुर की ओर जाने वाले सर्विस रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो वह मुड़कर भागने लगा। टीम ने पीछा कर कुछ दूरी पर उसको रोक लिया।पूछताछ में हरीश ने बताया कि वह बरेली के सालार नगला का मूल निवासी है। फिलहाल उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में रहता है। तलाशी में गांजा, नकदी और फोन बरामद हुआ। इज्जतनगर थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन

---

स्रोत की जानकारी जुटा रही पुलिसएएसपी के मुताबिक, हरीश कुमार ने बताया कि उसने गांजा एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदा था, जिसको वाहन चालकों व अन्य ग्राहकों को बेचता। अब पुलिस खरीद-फरोख्त के स्रोत की जानकारी जुटा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed