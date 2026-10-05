बरेली: योगी सरकार के मंत्री को राज्यसभा का टिकट, यूपी चुनाव से पहले भाजपा ने खेला चौंकाने वाला दांव

भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में आठ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें बरेली के आंवला से पांच बार के विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हैं। 16 अक्तूबर को प्रस्तावित चुनाव के लिए भाजपा ने इस बार कई नए चेहरों के साथ संगठन और सरकार में सक्रिय नेताओं को भी मौका दिया है। धर्मपाल सिंह को मंत्री पद पर रहते राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाने से बरेली-रुहेलखंड की राजनीति में इसके निहितार्थ तलाशे जाने लगे हैं।

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