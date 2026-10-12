Bareilly News: योग शिक्षक पर छात्रा को डंडे से पीटने का आरोप

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रौंधी गांव निवासी कलावती ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी सुमन गांव के कंपोजिट स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ती है। पांच अक्तूबर को सुमन स्कूल गई थी। आरोप है कि योग शिक्षक श्याम सिंह ने बिना किसी वजह के सुमन के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारा।इससे सुमन के हाथ में काफी चोट आई और उसकी अंगुलियां घायल हो गईं। मां का कहना है कि चोट लगने के बाद से बेटी के दाहिने हाथ की अंगुलियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं।कलावती ने पुलिस से अपनी बेटी का मेडिकल परीक्षण कराने की भी गुहार लगाई है। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि पुलिस ने कलावती की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।वर्जन:मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विभागीय जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी शिक्षक पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. विनीता, बीएसए