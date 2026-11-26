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जल निगम शहरी की ओर से अमृत योजना के तहत इंद्रानगर वार्ड में यह कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत 2172 घरों को पानी के कनेक्शन दिए जाने हैं। यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई पाइपलाइन बिछाने के दौरान पुरानी लाइनें क्षतिग्रस्त होने से आए दिन पानी की समस्या खड़ी हो रही है। कई बार पाइप फटने पर भी पानी निकासी के लिए पंप मशीन और पर्याप्त मजदूर उपलब्ध नहीं रहते।करीब एक माह पहले पार्षद सतीश कातिब ने नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की मौजूदगी में बैठक कर एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि काम के दौरान पंप मशीन, एई, सुपरवाइजर और पर्याप्त मजदूरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके बावजूद मौके पर जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। इस पर पार्षद ने परियोजना का काम रुकवा दिया। इसकी सूचना मेयर व नगर आयुक्त को भी दे दी गई है।........................लिंकवाइज डाली जाएगी नई पाइपलाइन :इंद्रानगर वार्ड में वर्ष 1982-83 में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी। अब पुरानी व्यवस्था की जगह नई लिंकवाइज पाइपलाइन डाली जा रही है। इसकी खासियत यह होगी कि प्रत्येक गली के मोड़ पर लॉक लगाया जाएगा। किसी एक गली में पाइपलाइन फटने या लीकेज होने पर पूरे क्षेत्र की जलापूर्ति बंद नहीं करनी पड़ेगी। संबंधित लॉक बंद करके सिर्फ प्रभावित गली की आपूर्ति रोकी जा सकेगी। परियोजना के तहत दो ट्यूबवेल और एक ओवरहेड टैंक का निर्माण पूरा हो चुका है।पार्षद की ओर से काम रुकवाने की सूचना मिली है। संबंधित एजेंसी को मानकों के अनुरूप सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के बाद ही काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्माण के दौरान लोगों को परेशानी न हो। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त