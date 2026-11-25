बरेली: कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन भी गुलजार रहा चौबारी मेला, नखासा में बिके आठ घोड़े
बरेली में रामगंगा तट पर चौबारी मेले में बुधवार को भी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने मेले में खरीदारी की तो बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। यह मेला 28 नवंबर तक चलेगा।
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बरेली में कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन बुधवार को भी चौबारी मेला श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की आमद से गुलजार रहा। ग्रामीण अंचल का प्रमुख मेला होने के कारण आसपास के गांवों के साथ ही बदायूं के ककोड़ा मेले से लौट रहे लोगों ने भी यहां पहुंचकर मेले का आनंद लिया। दिनभर मेले में लोगों की आवाजाही बनी रही। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं ने पहले रामगंगा घाट पहुंचकर मां गंगा को प्रणाम किया और आरती उतारी, जिसके बाद मेला घूमने पहुंचे। बच्चों ने झूलों का आनंद उठाया तो महिलाओं ने शृंगार के सामान की जमकर खरीदारी की।
रामपुर से आए झूला संचालक आरिफ ने बताया कि इस बार मेले में अच्छा कारोबार हुआ है और बच्चों को ट्रेन वाला झूला विशेष रूप से पसंद आ रहा है। वहीं, मुरादाबाद से सिलबट्टे बेचने आए अरुण ने बताया कि पिछली बार की तुलना में इस बार अच्छी बिक्री हुई है। दुकान की जगह बदलने के बावजूद ग्राहक नए स्थान तक पहुंचे। उन्हें बुधवार को ही मुरादाबाद लौटना था, लेकिन मेले में आ रही भीड़ को देखते हुए उन्होंने वापसी टाल दी है और अब मेला संपन्न होने के बाद ही लौटेंगे।
28 नवंबर तक चलेगा मेला
मेले में लगा नखासा बाजार भी रौनक से भरा रहा, जहां बुधवार को आठ घोड़ों की बिक्री हुई। पंजाब और राजस्थान से आए बाहरी व्यापारी अपने घोड़े बेचने के बाद अब लौटने लगे हैं, जबकि आसपास के क्षेत्रों के पशुपालक और व्यापारी मेला खत्म होने तक यहीं रुके हुए हैं। मंगलवार को एक घोड़ा 1.73 लाख रुपये में बिका था। यह कीमत मेले में इस बार सबसे अधिक रही। मेला कमेटी के सदस्य प्रदीप पांडे ने बताया कि मेला 28 नवंबर तक चलेगा। अभी लोग मेला देखने पहुंच रहे हैं।