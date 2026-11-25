बरेली में कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन बुधवार को भी चौबारी मेला श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की आमद से गुलजार रहा। ग्रामीण अंचल का प्रमुख मेला होने के कारण आसपास के गांवों के साथ ही बदायूं के ककोड़ा मेले से लौट रहे लोगों ने भी यहां पहुंचकर मेले का आनंद लिया। दिनभर मेले में लोगों की आवाजाही बनी रही। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं ने पहले रामगंगा घाट पहुंचकर मां गंगा को प्रणाम किया और आरती उतारी, जिसके बाद मेला घूमने पहुंचे। बच्चों ने झूलों का आनंद उठाया तो महिलाओं ने शृंगार के सामान की जमकर खरीदारी की।

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