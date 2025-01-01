Bareilly News: ट्रेड शो में महिलाओं के उत्पादों को मिली सराहना
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 27 Sep 2026 12:16 AM IST
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पीलीभीत। गौतमबुद्ध नगर में आयोजित ट्रेड शो में जलकुंभी से उत्पाद तैयार करने वाली दो महिलाओं को भेजा गया। इसमें पहुंचे विदेशी लोगों ने भी इसकी सराहना की। साथ शनिवार को केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर यहां लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। इसके साथ ही विभागीय अफसर भी कार्यक्रम में पहुंचे।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है। जिले में काफी संख्या में महिलाएं जलकुंभी सहित अन्य कार्याें को कर सशक्त बन रही है। ऐसे में जिले की दो महिलाओं को दिल्ली में आयोजित हुई ट्रेड शो के कार्यक्रम में भेजा गया।
इसमें मरौरी ब्लॉक की आशा देवी राजकुमारी शामिल होने के लिए पहुंचीं। यह महिलाएं अपने साथ जलकुंभी से बनी टोकरियां, पेन स्टैंड, बैग, मेज, जूता स्टैंड आदि सामान के स्टाल को वहां पर लगाए हुए हैं। उपायुक्त वंदना सिंह ने बताया कि दिल्ली पहुंचकर समूह की महिलाओं से इसके संबंध में जानकारी ली है। संवाद
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राष्ट्रीय आजीविका मिशन की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है। जिले में काफी संख्या में महिलाएं जलकुंभी सहित अन्य कार्याें को कर सशक्त बन रही है। ऐसे में जिले की दो महिलाओं को दिल्ली में आयोजित हुई ट्रेड शो के कार्यक्रम में भेजा गया।
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इसमें मरौरी ब्लॉक की आशा देवी राजकुमारी शामिल होने के लिए पहुंचीं। यह महिलाएं अपने साथ जलकुंभी से बनी टोकरियां, पेन स्टैंड, बैग, मेज, जूता स्टैंड आदि सामान के स्टाल को वहां पर लगाए हुए हैं। उपायुक्त वंदना सिंह ने बताया कि दिल्ली पहुंचकर समूह की महिलाओं से इसके संबंध में जानकारी ली है। संवाद
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