Bareilly News: बारिश से जलभराव, मुख्य रास्ते डूबे

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ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या करीब एक वर्ष से बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक इसके स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बारिश होते ही कई रास्ते पानी में डूब जाते हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से जल निकासी की उचित व्यवस्था की मांग की है। मांग करने वालों में रामवीर शर्मा, राजकुमार आदि शामिल हैं। संवाद विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या करीब एक वर्ष से बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक इसके स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बारिश होते ही कई रास्ते पानी में डूब जाते हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से जल निकासी की उचित व्यवस्था की मांग की है। मांग करने वालों में रामवीर शर्मा, राजकुमार आदि शामिल हैं। संवाद

चुर्रा सकतपुर। लगातार बारिश के कारण कस्बा चुर्रा सकतपुर में शनिवार शाम कई स्थानों पर जलभराव हो गया है। गांव के मुख्य रास्ते पर दो से तीन फीट पानी भरने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है।