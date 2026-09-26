Bareilly News: ग्राम निधि-विविध खाते खोलने में सुस्ती, चेतावनी

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बरखेड़ा, ललौरीखेड़ा और पूरनपुर में प्रगति शून्य रही। डीपीआरओ ने निर्देश दिए कि संबंधित बैंक शाखाओं में ग्राम पंचायत प्रशासक और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से खाते एक सप्ताह में शत-प्रतिशत खुलवाए जाएं। साथ ही दैनिक प्रगति रिपोर्ट भेजने को कहा है। तय अवधि में लक्ष्य पूरा नहीं होने पर सचिवों के साथ एडीओ पंचायत की भी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संवाद

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पीलीभीत। ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि-विविध खाते खोले जाने की धीमी प्रगति पर जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित भारती ने सभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को चेतावनी जारी की है। 25 सितंबर की समीक्षा में अमरिया में 25, बिलसंडा में 18, बीसलपुर में एक और मरौरी में छह खाते ही खोले जाने की जानकारी मिली।