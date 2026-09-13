बरेली: इज्जतनगर में निर्माणाधीन रोडवेज बस अड्डे की दीवार ढही, गुणवत्ता पर उठे सवाल

बरेली में एक ओर बार-बार मियाद बढ़ाने के बाद भी इज्जतनगर में निर्माणाधीन रोडवेज बस अड्डे का काम पूरा नहीं हो पा रहा और दूसरी ओर बस अड्डे की दीवारें दरकने लगी हैं। बारिश के दौरान यहां एक दीवार ढह गई है। हालात देखकर ऐसा नहीं लगता कि बस अड्डा अगले तीन से चार माह से पहले हैंडओवर हो सकेगा।

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बस अड्डे का निर्माण कार्य बार-बार समय सीमा बढ़ने के बावजूद पूरा नहीं हो पा रहा है। मूल रूप से इसे 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होना था, जिसे पहले 30 जून 2026 तक बढ़ाया गया। निर्माणदायी संस्था यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (यूपीसिडको) के अनुरोध पर शासन ने समय सीमा को तीन माह और बढ़ा दिया है। विज्ञापन



दावा: 85 से अधिक काम पूरा

मौजूदा स्थिति को देखते हुए, बस अड्डे के अगले तीन से चार माह से पहले हैंडओवर होने की संभावना नहीं दिख रही है। अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण का 85 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। हालांकि, निर्माण की गति धीमी बनी हुई है। बारिश के कारण जलभराव भी एक समस्या बन गया है। बस अड्डे का निर्माण कार्य बार-बार समय सीमा बढ़ने के बावजूद पूरा नहीं हो पा रहा है। मूल रूप से इसे 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होना था, जिसे पहले 30 जून 2026 तक बढ़ाया गया। निर्माणदायी संस्था यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (यूपीसिडको) के अनुरोध पर शासन ने समय सीमा को तीन माह और बढ़ा दिया है।मौजूदा स्थिति को देखते हुए, बस अड्डे के अगले तीन से चार माह से पहले हैंडओवर होने की संभावना नहीं दिख रही है। अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण का 85 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। हालांकि, निर्माण की गति धीमी बनी हुई है। बारिश के कारण जलभराव भी एक समस्या बन गया है।

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