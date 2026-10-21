Bareilly News: अवसाद में आकर ग्रामीण ने दी जान

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परिजनों के अनुसार, गांव सियाठेरी निवासी पूरन लाल (55) बीते कुछ दिनों से अवसाद में थे। मंगलवार को उन्होंने गांव के बाहर खेत किनारे आत्मघाती कदम उठा लिया। बेटे वेदप्रकाश ने पुलिस को बताया कि उन्हें घटना की जानकारी गांव गुलड़िया सुक्खी निवासी प्रताप सिंह के जरिये मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की और आवश्यक कार्रवाई पूरी की। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। संवाद

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बहेड़ी। थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर औरंगाबाद में एक ग्रामीण ने अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों के आग्रह पर पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया।