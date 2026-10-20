बरेली: स्वास्थ्य विभाग ने फजीहत के बाद सील किया ब्रह्मदेव अस्पताल, संचालक पर होगी रिपोर्ट; जानें पूरा मामला

बरेली के गैनी स्थित अवैध ब्रह्मदेव अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद किरकिरी हुई तो स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को उसे सील कर दिया। कार्रवाई की भनक लगते ही संचालक मौके से भाग गया। अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। 30 सितंबर को नोटिस जारी होने के बावजूद अस्पताल पर कार्रवाई नहीं की गई थी। आरोप है कि सत्तापक्ष के एक जनप्रतिनिधि की पैरवी के चलते नोडल अधिकारी ने कार्रवाई रोक दी थी।

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जोगीठेर गांव निवासी द्वारका प्रसाद ने बताया कि उनकी पत्नी रिंकू देवी (21) को प्रसव पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता की सलाह पर ब्रह्मदेव अस्पताल में भर्ती कराया था। शनिवार को प्रसव के बाद नवजात को मृत बताया गया। इसके बाद रिंकू देवी की हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में योग्य चिकित्सक के बजाय झोलाछाप और अप्रशिक्षित कर्मचारियों ने प्रसव कराया। अत्यधिक रक्तस्त्राव के बावजूद महिला को समय से रेफर नहीं किया। शाम को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। विज्ञापन



इससे पूर्व 30 सितंबर को अस्पताल को नोटिस देने के बावजूद संचालन बंद न कराना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। जच्चा-बच्चा की मौत के बाद कार्रवाई करने पहुंचे अफसरों के सामने अब यह सवाल भी है कि समय रहते अस्पताल पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? जोगीठेर गांव निवासी द्वारका प्रसाद ने बताया कि उनकी पत्नी रिंकू देवी (21) को प्रसव पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता की सलाह पर ब्रह्मदेव अस्पताल में भर्ती कराया था। शनिवार को प्रसव के बाद नवजात को मृत बताया गया। इसके बाद रिंकू देवी की हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में योग्य चिकित्सक के बजाय झोलाछाप और अप्रशिक्षित कर्मचारियों ने प्रसव कराया। अत्यधिक रक्तस्त्राव के बावजूद महिला को समय से रेफर नहीं किया। शाम को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी भी मौत हो गई।इससे पूर्व 30 सितंबर को अस्पताल को नोटिस देने के बावजूद संचालन बंद न कराना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। जच्चा-बच्चा की मौत के बाद कार्रवाई करने पहुंचे अफसरों के सामने अब यह सवाल भी है कि समय रहते अस्पताल पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया?

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