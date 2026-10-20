छह दरोगा भी न रोक पाए पुतला दहन: नेता का गिरेबान पकड़ने पर भड़के कांग्रेसी, शाहजहांपुर में पुलिस संग टकराव

फिर हुई खींचतान और नोकझोंक

उन अंश को लेकर पुलिस कुछ दूर पर आरएसएस कार्यालय वाली गली पहुंची। तभी युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी ने पुतले के अंश को पुलिस से छीनने के लिए दौड़ लगा दी। उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी दौड़ पड़े। फिर से खींचतान और नोकझोंक शुरू हो गई। आरोप है कि एक उपनिरीक्षक ने युवा नेता का गिरेबान पकड़ लिया। इसे लेकर कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा करने लगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वे दोबारा से पुतला दहन करेंगे।