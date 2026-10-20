बरेली: डीजे पर नीचने को लेकर हुआ विवाद, रिश्तेदार ने हलवाई पर उड़ेला खौलता तेल, गंभीर रूप से झुलसा

पुलिस जांच में जुटी

आरोप है कि एक रिश्तेदार ने खौलते तेल की कढ़ाई उठाकर वीरपाल पर डाल दी। इससे वीरपाल बुरी तरह झुलस गए। घटना सोमवार रात करीब दस बजे की बताई जा रही है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा और पुलिस मामले की जांच कर रही है।



वीरपाल के भाई नोनीराम ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वीरपाल हलवाई का काम करते हैं। वह शादी-पार्टियों में खाना बनाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। वीरपाल के तीन छोटे बच्चे हैं। नोनीराम के अनुसार, झलसा कार्यक्रम में छोचक लेकर आए रिश्तेदार आपस में झगड़ रहे थे। इसी दौरान उनके भाई पर खौलता तेल डाल दिया गया।