फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Vice-Chancellor inspects media center at Ruvivi.

Bareilly News: रुविवि में कुलपति ने किया मीडिया सेंटर का निरीक्षण

Sun, 06 Sep 2026 01:51 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 06 Sep 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Vice-Chancellor inspects media center at Ruvivi.
- कुलपति प्रो. अनिल कुमार राय ने किया निरीक्षण, डिजिटल मीडिया और पॉडकास्ट स्टूडियो विकसित करने की तैयारी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार शिक्षा को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। नवनियुक्त कुलपति प्रो. अनिल कुमार राय ने शनिवार देर शाम मीडिया सेंटर का निरीक्षण कर उपलब्ध संसाधनों और स्टूडियो की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मीडिया लैब व मीडिया सेंटर को अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल संसाधनों और व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
कुलपति ने शिक्षकों और अधिकारियों से विद्यार्थियों को तकनीक आधारित प्रशिक्षण देने की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रस्तावित योजना में आधुनिक कैमरा सिस्टम, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग व एडिटिंग सुविधाएं विकसित करने पर जोर है। विद्यार्थियों को न्यूज प्रोडक्शन, कैमरा संचालन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, ऑडियो प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
विज्ञापन

डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आधुनिक पॉडकास्ट स्टूडियो बनाने की भी तैयारी है। यहां विद्यार्थी पॉडकास्ट, साक्षात्कार और संवाद कार्यक्रम तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा मोबाइल जर्नलिज्म, सोशल मीडिया कंटेंट और डिजिटल स्टोरी टेलिंग को प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कुलपति की पहल का उद्देश्य पत्रकारिता शिक्षा को प्रयोगात्मक, रोजगारोन्मुख और इंडस्ट्री-रेडी बनाना है। साथ ही डिजिटल पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फैक्ट-चेकिंग के क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को भी बढ़ावा देने की योजना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed