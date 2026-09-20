Bareilly News: अर्बन अस्पताल सील, पंजीकरण भी हुआ निरस्त

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सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार अर्बन अस्पताल पर फर्जी दस्तावेजों से पंजीकरण और नियम विरुद्ध संचालन का आरोप था। जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई। हॉस्पिटल इंचार्ज को एक ही समय में दो अस्पतालों में इंचार्ज बनाने की पुष्टि हुई तो नोटिस जारी किया गया। उन्होंने अर्बन अस्पताल में फर्जी तरीके से उनके शैक्षिक व अन्य अभिलेख प्रयोग किए जाने की बात कही थी। अस्पताल की ओटी और पैथोलॉजी भी नियम विरुद्ध संचालित मिले थे, जिसे सील कर दिया गया था। सील तोड़कर वहां दोबारा चिकित्सा कार्य हो रहा था।इसकी भी पुष्टि के बाद पंजीकरण निरस्त किए जाने की चेतावनी दी गई थी। पैनल में दर्ज डॉक्टरों को पेश करने के लिए कहा गया था पर कोई जवाब नहीं मिला। इस पर पंजीकरण निरस्त कर अस्पताल को सील किया गया। भविष्य में अगर नियम विरुद्ध चिकित्सा कार्य होगा तो विधिक कार्रवाई होगी।