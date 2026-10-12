Bareilly News: महिलाओं-छात्राओं पर फब्तियां कस रहे दो युवक गिरफ्तार

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कैंट थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, दरोगा राजीव पटेल शनिवार शाम पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। मिशन शक्ति टीम प्रभारी भारती रानी भी अपनी टीम के साथ मौजूद थीं। पुलिस टीम जब बिशप स्कूल के सामने सेंट स्टीफंस चर्च के पास पहुंची तो वहां दो युवक फूलबाग और स्कूल आने-जाने वाली महिलाओं और लड़कियों को देखकर अश्लील गाने गाते दिखे।वे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे और अश्लील इशारे भी कर रहे थे। इन हरकतों से महिलाएं और लड़कियां असहज महसूस कर रही थीं। पुलिस को देखकर दोनों युवक फूलबाग की ओर तेजी से चलने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह निवासी लाल फाटक और देव सिंह निवासी कांधरपुर के रूप में हुई।एसएसपी से भी हुई शिकायतमौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि ये दोनों युवक बिशप स्कूल के बच्चों को भी अक्सर परेशान करते थे। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन पहले भी थाने में शिकायत कर चुका था। इनकी हरकतों की जानकारी एसएसपी अनुराग आर्य के पास भी पहुंची थी। इसके बाद इनके पीछे टीम लगाकर गिरफ्तारी की गई।