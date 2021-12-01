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पुलिस के अनुसार, रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र के बिजलीघर मोहल्ला निवासी नियाज अहमद (40) और मिलक थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी अनिल रात करीब साढ़े नौ बजे मीरगंज-सिरौली लिंक मार्ग पर खड़े होकर रास्ता पूछ रहे थे। इसी दौरान सिरौली की ओर से आ रही बाइक से दोनों को टक्कर लग गई। इसमें घायल नियाज अहमद को अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि अनिल का उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमाॅर्टम कराया है।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना में शामिल बाइक और उसके अज्ञात चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।ट्रैक्टर की टक्कर से ईंट-भट्ठा मजदूर घायल, रिपोर्ट दर्जशीशगढ़। कनकपुरी के निकट ट्रैक्टर की टक्कर से मजदूर गंभीर घायल हो गया। इस मामले में थाने में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ग्राम कनकपुरी निवासी पीड़ित राजू ने बताया कि उनका भाई राकेश कुमार कनकपुरी में ईंट-भट्ठे पर काम करता है। वह बुधवार को कनकपुरी के निकट अपनी बाइक साइड में खड़ी करके पास में खड़ा था। उसी समय शीशगढ़ की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने अपनी चपेट में ले लिया। वहां से उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।