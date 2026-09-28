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Bareilly News: अतिवृष्टि से दो लोगों की मौत, 39 मकान क्षतिग्रस्त

Mon, 28 Sep 2026 02:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:02 AM IST
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Two dead, 39 houses damaged due to excessive rainfall.
बरेली। अतिवृष्टि से जिले में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 39 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मीरगंज के गोरा लोकनाथपुर में खपरैल गिरने से फूला देवी की मृत्यु हो गई। वहीं, मिर्जापुर जागीर में 26 सितंबर को इन्वर्टर ठीक करते समय करंट की चपेट में आए कृपाल सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों मामलों में परिजनों को राहत राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।
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जिला प्रशासन की ओर से तहसीलवार जनहानि व अन्य क्षति का आकलन कराया जा रहा है। जलभराव वाले क्षेत्रों में पंपसेट लगाकर पानी की निकासी कराई जा रही है। एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह ने आंवला के ग्राम हरूनगला का जायजा लिया। फसलों की क्षति का भी सर्वे कराया जा रहा है। 33 फीसदी या उससे अधिक फसल क्षति मिलने पर किसानों को राहत दी जाएगी। गोशालाओं में चारे, पानी व सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर तत्काल राहत-बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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