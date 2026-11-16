Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Two customers fled with a bag containing 1.5 lakh rupees from a grocery store.

Bareilly News: किराने की दुकान से डेढ़ लाख से भरी थैली लेकर दो ग्राहक भागे

Mon, 16 Nov 2026 02:42 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Two customers fled with a bag containing 1.5 lakh rupees from a grocery store.
मीरगंज। शीशगढ़ कस्बे में किराने की दुकान के काउंटर पर डेढ़ लाख रुपये से भरी थैली लेकर दो ग्राहकों के द्वारा भागने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार ने ग्राहकों पर रुपये ले जाने का आरोप लगाते हुए पहले थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर अब डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है।
विज्ञापन

कस्बा शीशगढ़ निवासी प्रिंस के मुताबिक, वह अपने बाबा उदयवीर सिंह के साथ किराने की दुकान चलाता है। नौ नवंबर को वह दुकान पर बैठा था। इसी दौरान दो ग्राहक सामान खरीदने पहुंचे। प्रिंस उनके लिए सामान निकालकर काउंटर पर रख रहा था। तभी उसके बाबा उदयवीर सिंह घर से काली पन्नी में डेढ़ लाख रुपये लेकर आए। यह रकम किसी को उधारी चुकाने के लिए देनी थी। उन्होंने रुपये की पन्नी काउंटर पर रख दी। आरोप है कि सामान लेने आए दोनों ग्राहक सामान के साथ रुपये की पन्नी भी लेकर चले गए। कुछ देर बाद उदयवीर सिंह ने काउंटर पर रुपये की पन्नी नहीं देखी तो परिवार में खलबली मच गई। तीन दिन बाद दोनों ग्राहक मिल गए, लेकिन उन्होंने रुपये ले जाने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन

--
पुलिस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप
प्रिंस का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय उसे ही चुप बैठने की धमकी दी। इससे परेशान होकर उसने डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र दिया है। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार ने बताया कि मामले की उन्हें जानकारी नहीं है। शिकायत की जांच कराई जाएगी। यदि रुपये ले जाने के संबंध में साक्ष्य मिलते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed