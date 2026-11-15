जनगणना-2027: स्वगणना आज से, 30 नवंबर तक घर बैठे दर्ज करा सकेंगे परिवार का ब्योरा; जानें पूरी प्रक्रिया

40 सवालों में दर्ज होगा परिवार का पूरा विवरण

जनगणना के दूसरे चरण में प्रश्नावली के कुल 40 सवालों के माध्यम से परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें नाम, उम्र, लिंग, परिवार में आपसी संबंध, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, मातृभाषा, दिव्यांगता सहित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय जानकारियां शामिल होंगी। इस बार जाति से संबंधित जानकारी दर्ज करने का भी प्रावधान किया गया है। इससे जनगणना पूरी होने के बाद जातिवार आबादी के आंकड़े भी सामने आ सकेंगे। इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य में सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं के निर्माण और जरूरतमंद वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में किया जा सकेगा।



पहले चरण में छूटे लोगों को भी मिलेगा मौका

जनगणना के पहले चरण में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए लोगों को दूसरे चरण में अपनी जानकारी दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि देश का कोई भी नागरिक गणना से वंचित न रहे। परिवार के सदस्य वर्तमान में जिस स्थान पर रह रहे होंगे, उनकी गणना उसी स्थान पर की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि माता-पिता गांव में रहते हैं और उनके बच्चे किसी दूसरे शहर या कस्बे में रह रहे हैं तो सभी की गणना उनके वर्तमान निवास स्थान के आधार पर होगी। वहीं, छह महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहे नागरिकों को इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।