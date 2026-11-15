Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   illegal arms factory busted four accused arrested in bareilly

यूपी: बरेली में अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार, सुखराज का मिला पाकिस्तान कनेक्शन

Sun, 15 Nov 2026 08:06 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 15 Nov 2026 08:06 PM IST
सार

बरेली के बहेड़ी इलाके में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस और एसओजी की टीम ने छापा मारकर इसका भंडाफोड़ किया। मौके से चार आरोपी पकड़े गए। भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद हुए। 

विज्ञापन
illegal arms factory busted four accused arrested in bareilly
आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में एसएसपी अनुराग आर्य ने दी जानकारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। बहेड़ी थाना पुलिस और एसओजी टीम ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी सुखराज का कनेक्शन पाकिस्तान से मिला है। 

विज्ञापन


एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि सीओ बहेड़ी के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी टीम को इस कार्य में लगाया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गन्ना उत्पादक महाविद्यालय के पास एक खंडहर में छापा मारा। शनिवार रात डेढ़ बजे मौके से सुखराज सिंह, शानू मियां, जीवनदीप सिंह और जसनूर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, एक पिस्टल और एक राइफल बरामद हुई। 
विज्ञापन


पुलिस ने दो अधबनी नाल, शिकंजा मशीन, तमंचे बनाने के उपकरण और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए। दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना बहेड़ी में आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

दावा: पाकिस्तानी अजमल गुर्जर के संपर्क में था सुखराज 
एसएसपी के मुताबिक, पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि आरोपियों के भागे हुए साथी इशरत पहलवान से जुड़े हैं। इशरत पहलवान हथियारों की तस्करी में पहले भी जेल जा चुका है और ये उससे असलहा लेते रहते हैं। 

पुलिस का दावा है कि अभियुक्त सुखराज सिंह इंस्टाग्राम के जरिये पाकिस्तानी अजमल गुर्जर के संपर्क में था। उसके फोन में हथियारों की सप्लाई से संबंधित चैट के कुछ साक्ष्य मिले हैं। हालांकि, आरोपी ने कई चैट डिलीट कर दी थीं। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed