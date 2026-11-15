यूपी: बरेली में अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार, सुखराज का मिला पाकिस्तान कनेक्शन

बरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। बहेड़ी थाना पुलिस और एसओजी टीम ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी सुखराज का कनेक्शन पाकिस्तान से मिला है।

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एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि सीओ बहेड़ी के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी टीम को इस कार्य में लगाया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गन्ना उत्पादक महाविद्यालय के पास एक खंडहर में छापा मारा। शनिवार रात डेढ़ बजे मौके से सुखराज सिंह, शानू मियां, जीवनदीप सिंह और जसनूर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, एक पिस्टल और एक राइफल बरामद हुई।पुलिस ने दो अधबनी नाल, शिकंजा मशीन, तमंचे बनाने के उपकरण और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए। दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना बहेड़ी में आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।