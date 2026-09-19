Bareilly News: अफीम के साथ मांस तस्कर अंडा समेत दो गिरफ्तार

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सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि पुलिस टीम बृहस्पतिवार को बड़े बाइपास पर गश्त पर थी। रात करीब नौ बजे टीम भूड़ा सैदपुर चुन्नीलाल जाने वाले अंडरपास की ओर पहुंची। वहां दो व्यक्ति सर्विस रोड पर खड़े थे। उनको आवाज देने पर वे लोग दौड़ने लगे। मामले संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने दोनों का पीछा किया। घेराबंदी कर उनको पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर आरोपियों से 377 ग्राम अफीम बरामद हुई। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में नवाबगंज के गांव टाह का मूल निवासी जाहिद उर्फ अंडा और भोजीपुरा के धौंराटांडा के वार्ड पांच निवासी अनवार अहमद शामिल है। अड्डा फिलहाल में भोजीपुरा के अंधी गौंटिया में रह रहा है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जेल भेजा गया है।गैंगस्टर समेत कई मामलों में है नामजदसीओ हाईवे देवेश सिंह के मुताबिक, जाहिद उर्फ अड्डा के खिलाफ कई रिपोर्ट दर्ज हैं। भुता थाना में पशु क्रूरता, गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर, नवाबगंज में पशु क्रूरता और जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज हैं। वहीं, भोजीपुरा में पशु क्रूरता, गोवध निवारण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस समेत आठ रिपोर्ट दर्ज हैं।6.320 किलो अफीम के साथ युवक गिरफ्तारभमोरा। थाना भमोरा पुलिस और एएनटीएफ बरेली की संयुक्त टीम ने 6.320 किलो अफीम के साथ विशाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, बृहस्पतिवार को भमोरा पुलिस एएनटीएफ बरेली की टीम के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वहां आए संदिग्ध की तलाशी ली गई। उसके पास से 6.320 किलो अफीम मिली। पूछताछ में उसने बताया कि वह बिशारतगंज के सिसौना का निवासी विशाल है। वह साथी हरनाम के साथ झारखंड निवासी व्यक्ति से सस्ते दामों पर अफीम खरीदकर लाता है। फिर महंगे दाम पर बेचता है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जेल भेजा गया है।