नशे में गई जान: बरेली में आग तापते समय अलाव में गिरकर झुलसा राजमिस्त्री, इलाज के दौरान मौत

मृतक के भतीजे मोइन खान ने बताया कि रविवार शाम आकिल घर के बाहर आग जलाकर ताप रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में अचानक वह आग में गिर गए। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान सोमवार तड़के करीब चार बजे उनकी मौत हो गई। आकिल राजमिस्त्री का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी व चार बच्चे हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।