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नशे में गई जान: बरेली में आग तापते समय अलाव में गिरकर झुलसा राजमिस्त्री, इलाज के दौरान मौत

Mon, 16 Nov 2026 01:32 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 16 Nov 2026 01:32 PM IST
सार

बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में आग से झुलसे राजमिस्त्री की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह नशे की हालत में अलाव में गिर गए थे। गंभीर रूप से झुलसने पर परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। 

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mason died during treatment who suffered burns after falling into bonfire in Bareilly
आकिल का फाइल फोटो - फोटो : स्रोत- परिजन

विस्तार
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बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के सनइया रानी गांव में रविवार शाम आग तापते समय झुलसे 45 वर्षीय आकिल की सोमवार तड़के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन के मुताबिक, आकिल नशे की हालत में अलाव में गिर गए थे। गंभीर रूप से झुलसने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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मृतक के भतीजे मोइन खान ने बताया कि रविवार शाम आकिल घर के बाहर आग जलाकर ताप रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में अचानक वह आग में गिर गए। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान सोमवार तड़के करीब चार बजे उनकी मौत हो गई। आकिल राजमिस्त्री का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी व चार बच्चे हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।

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परिजन के अनुसार, आकिल कई वर्षों से शराब समेत अन्य नशे के आदी थे। नशा छोड़ने के लिए परिवार के लोग उन्हें कई बार समझाते थे, लेकिन वह नहीं मानते थे। भतीजे ने बताया कि नशे के लिए रुपये मांगने को लेकर अक्सर घर में विवाद भी होता था। कई बार आकिल घर का सामान तक बेच देते थे।
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