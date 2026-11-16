नशे में गई जान: बरेली में आग तापते समय अलाव में गिरकर झुलसा राजमिस्त्री, इलाज के दौरान मौत
बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में आग से झुलसे राजमिस्त्री की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह नशे की हालत में अलाव में गिर गए थे। गंभीर रूप से झुलसने पर परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था।
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बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के सनइया रानी गांव में रविवार शाम आग तापते समय झुलसे 45 वर्षीय आकिल की सोमवार तड़के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन के मुताबिक, आकिल नशे की हालत में अलाव में गिर गए थे। गंभीर रूप से झुलसने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मृतक के भतीजे मोइन खान ने बताया कि रविवार शाम आकिल घर के बाहर आग जलाकर ताप रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में अचानक वह आग में गिर गए। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान सोमवार तड़के करीब चार बजे उनकी मौत हो गई। आकिल राजमिस्त्री का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी व चार बच्चे हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।