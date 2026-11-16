बरेली: डीएम अविनाश सिंह ने परिवार और स्टाफ के साथ की स्वगणना, जनगणना-2027 का शुभारंभ
जनगणना-2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। डीएम ने अपने परिवार और स्टाफ के साथ स्वगणना कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने आमजन से स्वगणना में बढ़-चढ़कर भाग लेने और सही जानकारी दर्ज करने की अपील की।
विस्तार
बरेली में जनगणना-2027 के तहत सोमवार से स्वगणना अभियान शुरू हो गया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अपने कैंप कार्यालय में परिवार और समस्त स्टाफ के साथ स्वगणना कर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं और अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की।
लोगों को करें जागरूक
डीएम ने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान की सफलता प्रत्येक नागरिक की भागीदारी पर निर्भर करती है। लोग स्वयं स्वगणना करने के साथ अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वगणना में भागीदारी कर सकें। इस दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह सहित कैंप कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे।