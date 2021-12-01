Bareilly News: बाइक चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन



उन्होंने बाइक को मेला क्षेत्र के पास गेट पर पर खड़ी कर दी। बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस ने भैंसहा ग्वालपुर के पास से बर्रामऊ के रहने वाले नितिन और संजीव को पकड़ लिया। युवकों के पास बाइक, मास्टर चाबी, फर्जी नंबर प्लेट, चाकू आदि भी बरामद हुआ। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद विज्ञापन

उन्होंने बाइक को मेला क्षेत्र के पास गेट पर पर खड़ी कर दी। बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस ने भैंसहा ग्वालपुर के पास से बर्रामऊ के रहने वाले नितिन और संजीव को पकड़ लिया। युवकों के पास बाइक, मास्टर चाबी, फर्जी नंबर प्लेट, चाकू आदि भी बरामद हुआ। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद

बरखेड़ा। मेला क्षेत्र के पास से बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर थाना निगोही क्षेत्र के गांव धीरठ गांव निवासी युवक ने बताया कि बृहस्पतिवार को बरखेड़ा में चल रहे मेला देखने के लिए पहुंचे।