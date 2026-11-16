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Bareilly News: टेंपो की टक्कर से ट्रक चालक की मौत

Mon, 16 Nov 2026 02:42 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:42 AM IST
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Truck driver dies after being hit by a tempo
दावत खाकर लौट रहा था, आंवला-भमोरा मार्ग पर हुआ हादसा
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भमोरा। आंवला-भमोरा मार्ग पर वन विभाग की नर्सरी के पास शनिवार देर रात एक सड़क हादसे में 24 वर्षीय ट्रक चालक बादाम सिंह की मौत हो गई। वह अपने चचेरे भाई के साथ रिश्तेदारी में दावत खाने के बाद घर लौट रहा था। सड़क पार करते समय सामने से आए तेज रफ्तार टेंपो ने उसे टक्कर मार दी।

पिता ने बताया कि बादाम सिंह का खुद का ट्रक था और वह स्वयं उसे चलाता था। उसकी शादी हो चुकी थी। परिवार में पत्नी पिंकी के अलावा एक बेटा और एक बेटी हैं। वह पांच भाइयों में बीच का था। वह शनिवार को रिश्तेदारी में दावत पर गया था। वहां से लौटते वक्त हादसा हो गया। सूचना पर पुलिस और परिजन उसे सीएचसी भमोरा लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया। देर रात उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। देर शाम शव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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