Bareilly News: क्लेश से परेशान महिला ने पीया जहरीला पदार्थ, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 19 Sep 2026 03:15 AM IST
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शेरगढ़। जहरीला पदार्थ पीने से गांव गहलुइया में ममता (24) की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने बृहस्पतिवार रात परिजन अस्पताल ले गए। वहां दम तोड़ दिया। सूचना पर मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे। रुद्रपुर के तोता राम के मुताबिक, उनकी बेटी की शादी एक साल पहले गहलुइया के सतेंद्र से हुई थी। दंपती का एक बेटा है। आरोप है कि ममता गृह क्लेश से परेशान थी। इसी कारण उसने जहरीला पदार्थ पी लिया। सूचना पर पुलिस और नायब तहसीलदार पहुंचे। सीओ अरुण कुमार सिंह के मुताबिक, विवाहिता के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। फिलहाल तहरीर नहीं मिली है।
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