Bareilly News: सफर निशुल्क, दुश्वारियां मुफ्त

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रेलवे जंक्शन पर भी ट्रेनों में सवार होने को लेकर यात्रियों के बीच आपाधापी दिखी। प्लेटफॉर्म पांच और छह पर यात्रियों की भीड़ रही। कई यात्रियों को पायदान पर लटककर सफर करना पड़ा। यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की और नोकझोंक की स्थिति भी बनती रही।यात्रियों ने बयां की परेशानीआंवला से बरेली तक निजी बस से आया हूं। साथ में दो बच्चियां और दो महिलाएं भी हैं। अब वापस जाने के लिए 30 मिनट से पुराने बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रहा हूं। - सुशील कुमारपत्नी व बच्चे के साथ हल्द्वानी जाने के लिए एक घंटे से बस का इंतजार कर रहा हूं। महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है तो उसी मुताबिक इंतजाम भी करना चाहिए था। - राम कुमारपुराने बस अड्डे पर 45 मिनट इंतजार के बाद बस आई तो चालक-परिचालक ने बैठाने से मना कर दिया। परिचालक ने कहा कि सिर्फ रुद्रपुर की सवारियां बैठाएंगे, बीच की नहीं। - सुनीलवर्जनदो दिन में बीस हजार से ज्यादा महिलाओं व अन्य यात्रियों ने सफर किया है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ अव्यवस्थाएं हो गई थीं। समय रहते उनको दूर कर लिया गया। सीसी कैमरों से भी निगरानी की गई। - मोहम्मद अजीम, क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम