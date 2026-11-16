Bareilly News: छह और विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 05065 गोरखपुर-दिल्ली विशेष गाड़ी सोमवार को गोरखपुर से रात आठ बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 6:10 बजे बरेली आएगी और 10:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी। 05066 दिल्ली-गोरखपुर विशेष गाड़ी मंगलवार को दिल्ली से दोपहर 1:10 बजे चलने के बाद शाम 5:55 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 4:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।05063 छपरा-आनंद विहार विशेष ट्रेन सोमवार को छपरा से रात नौ बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 11:52 बजे बरेली आएगी और अपराह्न 4:55 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 05064 आनंद विहार-छपरा विशेष ट्रेन मंगलवार को आनंद विहार से रात 8:10 बजे चलने के बाद 1:40 बजे बरेली आएगी और अगले दिन अपराह्न 3:20 बजे छपरा पहुंचेगी।04644 लुधियाना-सहरसा विशेष गाड़ी रविवार रात 8:30 बजे लुधियाना से चलने के बाद अगले दिन सुबह 5:58 बजे बरेली आएगी और दूसरे दिन तड़के 3:20 बजे सहरसा पहुंचेगी। 04643 सहरसा-लुधियाना विशेष गाड़ी मंगलवार को सहरसा से सुबह 6:50 बजे चलने के बाद रात एक बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे लुधियाना पहुंचेगी।