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Bareilly News: छह और विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी

Mon, 16 Nov 2026 02:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:39 AM IST
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Timetable for six more special trains released
बरेली। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रविवार को एक बार फिर से एक-एक फेरे के लिए छह विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की है। शुक्रवार और शनिवार को भी छह-छह विशेष गाड़ियों की समय सारिणी जारी की गई थी।
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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 05065 गोरखपुर-दिल्ली विशेष गाड़ी सोमवार को गोरखपुर से रात आठ बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 6:10 बजे बरेली आएगी और 10:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी। 05066 दिल्ली-गोरखपुर विशेष गाड़ी मंगलवार को दिल्ली से दोपहर 1:10 बजे चलने के बाद शाम 5:55 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 4:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
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05063 छपरा-आनंद विहार विशेष ट्रेन सोमवार को छपरा से रात नौ बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 11:52 बजे बरेली आएगी और अपराह्न 4:55 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 05064 आनंद विहार-छपरा विशेष ट्रेन मंगलवार को आनंद विहार से रात 8:10 बजे चलने के बाद 1:40 बजे बरेली आएगी और अगले दिन अपराह्न 3:20 बजे छपरा पहुंचेगी।
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04644 लुधियाना-सहरसा विशेष गाड़ी रविवार रात 8:30 बजे लुधियाना से चलने के बाद अगले दिन सुबह 5:58 बजे बरेली आएगी और दूसरे दिन तड़के 3:20 बजे सहरसा पहुंचेगी। 04643 सहरसा-लुधियाना विशेष गाड़ी मंगलवार को सहरसा से सुबह 6:50 बजे चलने के बाद रात एक बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे लुधियाना पहुंचेगी।
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