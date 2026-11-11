Bareilly News: प्रेम-प्रसंग में हुए फायरिंग के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार

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सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि 17 अक्तूबर को मोहल्ला लठैता में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।गौरव ने पूछताछ में बताया कि उसके चचेरे भाई तरुण का एक युवती से प्रेम-प्रसंग था। 15 अक्तूबर को दोनों बरेली स्थित मॉल गए थे, जिसके बाद मोहित गुप्ता ने तरुण से मारपीट की थी। इस संबंध में थाना बिथरी चैनपुर में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। मोहित गुप्ता ने मोहल्ले में गाली-गलौज की तो गौरव ने अपने चचेरे भाई तरुण और अन्य साथियों के साथ मिलकर मोहित व सुमित गुप्ता से मारपीट की योजना बनाई। गौरव ने मारपीट में शामिल होना स्वीकार किया है। इस घटना में हुई फायरिंग में बुजुर्ग सज्जाद अहमद की गोली लगने से मौत हो गई थी।