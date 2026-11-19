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अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट ट्रैक परसाखेड़ा में जबकि आरटीओ कार्यालय शाहजहांपुर रोड स्थित नकटिया में किराये कि भवन में संचालित हो रहा है। नए भवन में सभी अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठेंगे। सभी सुविधाएं भी एक जगह मिलेंगी। आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि नवनिर्मित कार्यालय के लोकार्पण के लिए परिवहन मंत्री से समय मांगा था। वह 20 नवंबर को बरेली आएंगे। लोकार्पण के दौरान वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे।आरटीओ कार्यालय का निर्माण जनवरी 2025 में शुरू हुआ था। कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को इसे जुलाई 2026 तक पूरा करना था। समय पर निर्माण पूरा होने के बाद पिछले महीनों कार्यदायी संस्था ने भवन परिवहन विभाग को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद लोकार्पण दिवाली से पहले कराने की तैयारी थी, लेकिन शिक्षक एमएलसी चुनाव की आचार संहिता के कारण इसे टाल दिया गया। अब परिवहन मंत्री का 20 नवंबर को बरेली आना होगा। इसी दौरान वह कार्यालय का लोकार्पण करेंगे।