फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   The tradition of Krishna Leela has been alive in Subhash Nagar for 22 years.

Bareilly News: सुभाषनगर में 22 वर्षों से जीवंत है कृष्ण लीला की परंपरा

Fri, 04 Sep 2026 12:17 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 04 Sep 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
The tradition of Krishna Leela has been alive in Subhash Nagar for 22 years.
बरेली। सुभाषनगर में 22 वर्षों से श्री कृष्ण लीला का अनवरत आयोजन स्थानीय संस्कृति और आपसी सहयोग की मिसाल पेश कर रहा है। श्री हरे राम ग्वाल बाल भगवती सेवा समिति के बैनर तले आयोजित होने वाले इस धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान की नींव वर्ष 2004 में डॉ. जितेंद्र कुमार शर्मा ने रखी थी।
विज्ञापन

शुरुआती दिनों में धनाभाव के चलते मंदिर में सुंदरकांड के दौरान इस्तेमाल होने वाले कपड़ों से ही मंच का पर्दा तैयार किया गया था। धीरे-धीरे मोहल्ले के बच्चों व युवाओं के सामूहिक प्रयासों से यह आयोजन एक भव्य होता चला गया। आज संस्था की ओर से निर्मित आधुनिक ऑडिटोरियम में हर साल एक सप्ताह तक स्थानीय कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है।
विज्ञापन

इसमें डॉ. जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा रचित श्री कृष्ण लीला चरित्रम के संवादों पर स्थानीय महिलाओं, पुरुषों और बाल कलाकारों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार भी भावपूर्ण प्रस्तुतियां देते हैं। तमिलनाडु के इंजीनियर वरुण शर्मा, नोएडा से डॉ. यशवर्धन शर्मा, काजल सक्सेना, यश ठाकुर और बदायूं से आए कलाकारों सहित डेढ़ वर्षीय बाल कलाकार आर्यवर्धन शर्मा, नेहा राठौर, कमल सक्सेना, आयुषी, अनीशा, मनीषा, तेजपाल दिवाकर आदि अपनी कला का जौहर दिखाते हैं। इसमें से कई बच्चे स्कूल से आने के बाद रिहर्सल करते हैं और शाम को मंच पर अपना अभिनय दिखाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed