Bareilly News: सुभाषनगर में 22 वर्षों से जीवंत है कृष्ण लीला की परंपरा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुरुआती दिनों में धनाभाव के चलते मंदिर में सुंदरकांड के दौरान इस्तेमाल होने वाले कपड़ों से ही मंच का पर्दा तैयार किया गया था। धीरे-धीरे मोहल्ले के बच्चों व युवाओं के सामूहिक प्रयासों से यह आयोजन एक भव्य होता चला गया। आज संस्था की ओर से निर्मित आधुनिक ऑडिटोरियम में हर साल एक सप्ताह तक स्थानीय कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है।इसमें डॉ. जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा रचित श्री कृष्ण लीला चरित्रम के संवादों पर स्थानीय महिलाओं, पुरुषों और बाल कलाकारों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार भी भावपूर्ण प्रस्तुतियां देते हैं। तमिलनाडु के इंजीनियर वरुण शर्मा, नोएडा से डॉ. यशवर्धन शर्मा, काजल सक्सेना, यश ठाकुर और बदायूं से आए कलाकारों सहित डेढ़ वर्षीय बाल कलाकार आर्यवर्धन शर्मा, नेहा राठौर, कमल सक्सेना, आयुषी, अनीशा, मनीषा, तेजपाल दिवाकर आदि अपनी कला का जौहर दिखाते हैं। इसमें से कई बच्चे स्कूल से आने के बाद रिहर्सल करते हैं और शाम को मंच पर अपना अभिनय दिखाते हैं।