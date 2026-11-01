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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   The timetable for the Izzatnagar-Gorakhpur Express will change starting today.

Bareilly News: आज से बदल जाएगी इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस की समय सारिणी

Sun, 01 Nov 2026 03:05 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:05 AM IST
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The timetable for the Izzatnagar-Gorakhpur Express will change starting today.
बरेली। इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस की समय सारिणी रविवार से बदल जाएगी। नए शेड्यूल के मुताबिक इस ट्रेन से यात्रा का समय एक घंटे तक घट जाएगा।
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इज्जतनगर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सफदर हुसैन ने बताया कि वर्तमान में 15010 इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस प्रतिदिन इज्जतनगर से दोपहर 3:40 बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह सात बजे गोरखपुर पहुंचती है। 15009 गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस रात 10:15 बजे गोरखपुर से चलने के बाद अगले दिन दोपहर 1:05 बजे इज्जतनगर आती है। नई समय सारिणी के अनुसार इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस इज्जतनगर से शाम पांच बजे चलने के बाद 5:20 बजे भोजीपुरा आएगी। 6:05 बजे पीलीभीत, 7:22 बजे पूरनपुर, 8:10 बजे मैलानी, 8:30 बजे गोला गोकर्णनाथ, रात नौ बजे लखीमपुर और अगले दिन सुबह सात बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस गोरखपुर से रात नौ बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 7:20 बजे लखीमपुर, 7:48 बजे गोला गोकर्णनाथ, 8:45 बजे मैलानी, 9:43 बजे पूरनपुर, सुबह 10:43 बजे पीलीभीत, 11:17 बजे भोजीपुरा और 11:35 बजे इज्जतनगर आएगी। संवाद
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