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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   The sound of firecrackers will be heard even without any gunpowder.

Bareilly News: बिना बारूद के ही सुनाई देगी पटाखों की आवाज

Tue, 03 Nov 2026 03:09 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:09 AM IST
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The sound of firecrackers will be heard even without any gunpowder.
बरेली। दीपोत्सव को लेकर शहर के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में इस बार भी आकर्षक डिजाइनों वाली सजावटी लाइटों की खूब मांग है। पारंपरिक झालरों के साथ मोबाइल एप, ब्लूटूथ और रिमोट से संचालित होने वाली स्मार्ट नियान लाइट, डायमंड कट झालर, लेजर प्रोजेक्टर और फैंसी झूमर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।
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बाजार में ऐसी फैंसी झालर भी आई हैं, जिनका बटन दबाते ही पटाखे फूटने जैसी आवाज सुनाई देती है। इससे बिना बारूद और असली पटाखों के ही घर में आतिशबाजी जैसा माहौल बनाया जा सकता है। रोडवेज बस अड्डे के पास दुकान संचालित करने वाले दिव्यांश तनेजा ने बताया कि इस तरह की झालर की कीमत 1350 रुपये से शुरू हो रही है। पाइप वाली झालर, ढपली लाइट, डंडा लाइट, ओम और स्वास्तिक के डिजाइन वाली झालरें भी उपलब्ध हैं।
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दुकानदार साहिल दक्ष ने बताया कि इस बार गुजरात और मेरठ से आकर्षक डिजाइन की कंडील, एप से संचालित होने वाली झालर और फैंसी झूमर मंगाए हैं। ग्राहक भी पारंपरिक सजावट के साथ आधुनिक लाइटिंग को पसंद कर रहे हैं। मोबाइल एप और ब्लूटूथ से चलने वाली स्मार्ट लाइटों में मनपसंद रंग और रोशनी के पैटर्न चुनने की सुविधा है।
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बाजार में उपलब्ध कुछ लाइटों में संगीत के साथ रोशनी बदलने का विकल्प भी दिया गया है। गाना बजने के साथ ही झालरों के रंग और चमक बदलती रहती है। दीवारों, बालकनी और घर के अन्य हिस्सों को सजाने के लिए उपलब्ध स्मार्ट लाइटें लोगों को आकर्षित कर रही हैं।

ये हैं दाम
उत्पाद दाम
एलईडी झालर - 60
पटाखा झालर - 1350
मल्टीकलर झालर - 200
डायमंड झालर - 150
ढपली लाइट - 150
गुजरात कंडील - 300
केकड़ा लाइट - 350
एप से संचालित झालर - 500
----------------------
नोट - सभी दाम इलेक्ट्रानिक बाजार के अनुसार है। ये झालरों की शुरुआती कीमत हैं।
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