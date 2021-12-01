Bareilly News: गुरु बाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निसतारे...

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गुरुद्वारा में सप्ताहभर से चल रहे समागम में नानकसर से आए जसप्रीत सिंह हैप्पी (वीर जी) के जत्थे ने संपठ अखंड पाठ की समाप्ति के साथ समूह संगत ने गुरुद्वारे के हाॅल में पुष्पवर्षा की। मुख्य कीर्तन दीवान में श्री दरबार साहिब (अमृतसर) से आए हजूरी रागी जत्थे भाई सुरिंदर सिंह ने मधुर आवाज में कीर्तन गायन कर संगत को निहाल किया।लुधियाना नानकसर से आए बाबा तजिंदर सिंह (जिंदु जी) ने- बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निसतारे। मो को तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे...का कीर्तन गायन किया। अरदास के साथ कीर्तन दीवान की समाप्ति हुई। इसके बाद गुरु का अटूट लंगर बांटा गया।समागम में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने पहुंचकर गुरु साहिब के आगे माथा टेका। मंच का संचालन ज्ञानी दशमेश सिंह ने किया। मनजीत सिंह नागपाल, सुरिंदरजीत सिंह छाबरा, गुरविंदर सिंह, सुरजीत सिंह, जसमीत सिंह कोहली आदि उपस्थित रहे।