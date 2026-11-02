Bareilly News: बनने के दो दिन बाद ही उखड़ने लगी सड़क

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मीरगंज। मीरगंज से बलूपुरा गांव तक बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता पर निर्माण पूरा होते ही सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनने के महज दो दिन बाद ही उसकी बजरी और गिट्टी उखड़ने लगी है। हालात यह हैं कि हाथ लगाने भर से सड़क की बजरी निकलकर हाथ में आ रही है।ग्रामीण जलालुद्दीन , रिफाकत अली समेत अन्य लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। अभी सड़क को बने दो दिन ही हुए हैं और जगह-जगह से बजरी उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब नई सड़क की यह हालत है तो वह कितने दिन टिकेगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक, सड़क की गुणवत्ता को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है।जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी ने बताया कि उन्होंने कई बार संबंधित लोगों से सड़क को मानकों के अनुरूप बनवाने के लिए कहा था। इसके बावजूद निर्माण में लापरवाही बरती गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर भी सड़क को सही तरीके से बनाने के निर्देश दिए थे।वहीं, संबंधित जेई शिवम ने बताया कि सड़क की लागत और निर्माण से जुड़ी अन्य जानकारी एस्टीमेट देखने के बाद ही दी जा सकती है। इधर, पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड अधिशासी अभियंता बरेली भगत सिंह ने बताया कि मामले में जानकारी कर दिखवाया जाएगा।