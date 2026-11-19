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दूसरे दिन कक्षा पांच के सामाजिक विषय के प्रश्नपत्र में कई गंभीर गलतियां देखने को मिलीं। प्रश्न संख्या-चार में लिखा था कि खरीफ की फलस कौन सी होती है? यहां फलस की जगह शुद्ध शब्द फसल होना चाहिए था।इसी विषय के कक्षा चार के प्रश्नपत्र में एक अन्य सवाल पूछा गया कि किस जानवर से ऊन प्राप्त होता है? विकल्पों में खरगोश, जेब्रा, चीता और घोड़ा के नाम लिखे हुए थे। इससे विद्यार्थी परेशान हुए। सही विकल्प न होने से ज्यादातर ने सवाल छोड़ दिया।परीक्षा के समय घूमते दिखे विद्यार्थीदोपहर - 1:28प्राथमिक विद्यालय रोहिली टोला-2 में सिर्फ एक शिक्षिका मौजूद मिलीं। वह भी वॉलंटियर के रूप में थीं। स्कूल की इंचार्ज पूजा सक्सेना जनगणना ड्यूटी पर गई हुई थीं। यहां परीक्षा दे रहे छात्र-छात्राएं एक-दूसरे से बातचीत करते दिखे। कई परिसर में बेरोकटोक घूमते नजर आए। अकेली शिक्षिका के लिए अंदर कक्षाओं को संभालना और बाहर की व्यवस्था देखना मुश्किल साबित हो रहा था।दो शिक्षकों को संभालने पड़े 200 बच्चेदोपहर - 1:33प्राथमिक विद्यालय जोगी नवादा की पांचों कक्षाओं के बच्चों की परीक्षा एकसाथ चल रही थी। सिर्फ दो कमरों में ही शिक्षक मौजूद मिले। शिक्षकों की गैर-मौजूदगी का फायदा उठाकर छात्र-छात्राएं आपस में खुलकर बातें कर रहे थे। कई परीक्षार्थी तो एक-दूसरे के बिल्कुल पास बेंच पर बैठकर ही पेपर हल करते नजर आए। इस विद्यालय में करीब 200 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जबकि यहां मात्र दो शिक्षक और एक शिक्षामित्र की तैनाती है।सभी शिक्षकों को परीक्षा संपन्न कराने के बाद ही जनगणना ड्यूटी पर जाने को कहा गया था। परीक्षा में गलत सवाल आने की बात अब तक मेरे संज्ञान में नहीं आई थी। डायट से प्रश्नपत्र बनाए जाते हैं। संबंधित से जवाब-तलब किया जाएगा। - डॉ. विनीता, बीएसए