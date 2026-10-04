Bareilly News: स्ट्रीट लाइट से कटिया डालकर चल रहा था पावर हब जिम
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 04 Oct 2026 12:40 AM IST
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बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूफी टोला में संचालित पावर हब जिम के संचालक निसार पर बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। स्ट्रीट लाइट से कटिया डालकर जिम में स्वीकृत भार से दोगुना लोड चल रहा था।
बिजली चोरी रोकने और हाई लाइन लॉस कम करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रवर्तन दल प्रथम के प्रभारी उपनिरीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को पावर हब जिम की जांच की। जांच में सामने आया कि जिम परिसर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट की लाइन से कटिया डालकर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। विद्युत निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, जिम के लिए पांच किलोवाट का कनेक्शन स्वीकृत है। लेकिन, मौके पर कुल संयोजित भार (कनेक्टेड लोड) 10 किलोवाट पाया गया। इसके अलावा चोरी की बिजली से दो कार्डियो मशीनें, 11 पंखे, एक सबमर्सिबल पंप, इन्वर्टर और एक इलेक्ट्रिक वेट मशीन समेत अन्य उपकरण संचालित होते मिले। इस संबंध में सीओ विजिलेंस राकेश राय ने बताया कि चेकिंग के दौरान पावर हब जिम में स्ट्रीट लाइट से तार डालकर चोरी की जानकारी हुई। उसके संचालक निसार के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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बिजली चोरी रोकने और हाई लाइन लॉस कम करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रवर्तन दल प्रथम के प्रभारी उपनिरीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को पावर हब जिम की जांच की। जांच में सामने आया कि जिम परिसर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट की लाइन से कटिया डालकर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। विद्युत निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, जिम के लिए पांच किलोवाट का कनेक्शन स्वीकृत है। लेकिन, मौके पर कुल संयोजित भार (कनेक्टेड लोड) 10 किलोवाट पाया गया। इसके अलावा चोरी की बिजली से दो कार्डियो मशीनें, 11 पंखे, एक सबमर्सिबल पंप, इन्वर्टर और एक इलेक्ट्रिक वेट मशीन समेत अन्य उपकरण संचालित होते मिले। इस संबंध में सीओ विजिलेंस राकेश राय ने बताया कि चेकिंग के दौरान पावर हब जिम में स्ट्रीट लाइट से तार डालकर चोरी की जानकारी हुई। उसके संचालक निसार के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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