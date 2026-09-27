Bareilly News: खिलाड़ियों को नहीं मिली मदद, बारिश में भटकते रहे

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दूर जिलों से आए खिलाड़ी तेज बारिश के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के एक खुले कमरे में बैठ गए। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने उन्हें कुछ ही देर बाद वहां से बाहर निकाल दिया। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि आयोजकों ने तुरंत मदद नहीं की। उनका कहना था कि प्रदेश स्तर पर खेलने आए खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलीं। इस रवैये से खिलाड़ियों में आयोजकों और प्रबंधकों के खिलाफ रोष है। एथलेटिक्स संघ के सचिव गजेंद्र तोमर ने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने के लिए एक हॉल विश्विविद्यालय से लिया था। बारिश होने के कारण खिलाड़ी परिसर में ही बने एक और हॉल में बैठ गए थे, जिन्हेंं विवि प्रशासन की ओर से उठा दिया गया। बाद में उन्हें संघ की ओर से लिए गए हॉल में ही ठहरा दिया।एथलेटिक्स संघ ने आउटडोर ग्राउंड व बॉक्सिंग हॉल ही बुक कराया था। बारिश के कारण सुबह प्रतियोगिता नहीं शुरू हो सकी। खिलाड़ी अधिक थे इसलिए उनकी व्यवस्था नहीं बनी इसलिए अब आगे की प्रतियोगिता रविवार को होंगे, दूसरे दिन के लिए भी आउटडोर ग्राउंड व हॉल ही बुक कराया गया। इस प्रतियोगिता में केवल विश्वविद्यालय की जगह इस्तेमाल हुई है इसके अलावा विश्वविद्यालय का इसमें कोई भागीदारी नहीं हैं। - प्रो. अमित सिंह, मीडिया प्रभारी, रुविवि