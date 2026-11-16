Bareilly News: बिशारतगंज में 50 मिनट खड़ी रही पैसेंजर ट्रेन

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बरेली से चलने के बाद पैसेंजर ट्रेन सुबह करीब डेढ़ घंटा देरी से 6.58 बजे यहां पहुंची। उसके बाद 50 मिनट तक यहां रोके जाने के बाद 7.48 बजे अलीगढ़ की ओर रवाना हुई। यात्रियों का आरोप है कि बरेली-चंदौसी ब्रांच लाइन होने के कारण मुरादाबाद मंडल के अधिकारी इस रूट की पैसेंजर ट्रेनों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। पैसेंजर ट्रेनों को खड़ा करके मेल ट्रेनों को पास कराया जाता है।यात्रियों ने रेल अधिकारियों से व्यवस्था में सुधार की मांग की है। स्टेशन अधीक्षक भानू प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार को कोहरे के कारण कुछ गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। संवाद