पीलीभीत टाइगर रिजर्व: दहाड़ते हुए एक साथ सड़क पर आए दो बाघ, नजारा देख रोमांचित हुए सैलानी; देखें वीडियो
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों को एक साथ दो बाघ दिखाई दिए। दोनों बाघ दहाड़ते हुए जंगल मार्ग पर आ गए। यह नजारा देख सैलानियों के होश उड़ गए।
विस्तार
पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में इन दिनों सैलानियों को जंगल की सैर के दौरान बाघों के नियमित दीदार हो रहे हैं। शुक्रवार को जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक साथ दो बाघ दिखाई दिए। अचानक सामने आए दोनों बाघों को देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने इस यादगार नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। बाघों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों बाघ दहाड़ते सुने जा रहे हैं।
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पीटीआर का नया पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद से ही जंगल सफारी को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जंगल के प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों की मौजूदगी और बाघों के लगातार हो रहे दीदार सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। सफारी के दौरान बाघों के दिखाई देने की घटनाएं पर्यटकों के रोमांच को और बढ़ा रही हैं।
सैलानियों की संख्या में इजाफा
यही वजह है कि यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। विदेशी सैलानी भी यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को करीब से देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जंगल में बाघ, तेंदुए, हिरन और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चूका पर्यटन स्थल और जंगल सफारी का अनुभव भी सैलानियों को खूब भा रहा है।
खास बात यह है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व की पहचान अब केवल बाघों के संरक्षण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वन्यजीव पर्यटन के क्षेत्र में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। एक साथ दो बाघों के दिखाई देने का वायरल वीडियो भी इसी रोमांच को बयां कर रहा है। इससे वन्यजीव प्रेमियों के बीच पीटीआर को लेकर उत्सुकता और बढ़ने की उम्मीद है।
डीएफओ मनीष सिंह के अनुसार पर्यटकों की बढ़ती आमद उत्साहजनक है। सैलानियों को जंगल सफारी के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने और वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जाती है।