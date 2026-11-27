पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में इन दिनों सैलानियों को जंगल की सैर के दौरान बाघों के नियमित दीदार हो रहे हैं। शुक्रवार को जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक साथ दो बाघ दिखाई दिए। अचानक सामने आए दोनों बाघों को देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने इस यादगार नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। बाघों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों बाघ दहाड़ते सुने जा रहे हैं।

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पीटीआर का नया पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद से ही जंगल सफारी को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जंगल के प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों की मौजूदगी और बाघों के लगातार हो रहे दीदार सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। सफारी के दौरान बाघों के दिखाई देने की घटनाएं पर्यटकों के रोमांच को और बढ़ा रही हैं। विज्ञापन



सैलानियों की संख्या में इजाफा

यही वजह है कि यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। विदेशी सैलानी भी यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को करीब से देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जंगल में बाघ, तेंदुए, हिरन और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चूका पर्यटन स्थल और जंगल सफारी का अनुभव भी सैलानियों को खूब भा रहा है। पीटीआर का नया पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद से ही जंगल सफारी को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जंगल के प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों की मौजूदगी और बाघों के लगातार हो रहे दीदार सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। सफारी के दौरान बाघों के दिखाई देने की घटनाएं पर्यटकों के रोमांच को और बढ़ा रही हैं।यही वजह है कि यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। विदेशी सैलानी भी यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को करीब से देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जंगल में बाघ, तेंदुए, हिरन और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चूका पर्यटन स्थल और जंगल सफारी का अनुभव भी सैलानियों को खूब भा रहा है।

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