Bareilly News: रुविवि के दस छात्रों ने यूजीसी नेट-जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विभागाध्यक्ष प्रो. अमित सिंह ने बताया कि विभाग के छात्र शिवम जायसवाल, जितेंद्र कुमार गुप्ता, स्वतंत्र वीर चौधरी, चंद्रमुखी, साक्षी गंगवार, मनदीप कौर, शिख, रहमत जहां, मोहम्मद राहिल और ऐश्वर्या माहेश्वरी ने यह परीक्षा पास की है। उनकी यह उपलब्धि परिसर के अन्य छात्र-छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। कुलपति केपी सिंह ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विश्वविद्यालय को अपने छात्रों की इस सफलता पर गर्व है। विधि विभाग के अन्य प्रोफेसरों ने भी छात्रों को बधाई दी। इनमें प्रो. वीके गुप्ता, प्रो. अरुण प्रकाश सिंह, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अवधेश पांडेय, डॉ शहनाज अख्तर और डॉ नईम उद्दीन शामिल हैं।कंप्यूटर साइंस में दीपिका ने मारी बाजीशहर की दीपिका ने भी यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस विषय में यह सफलता प्राप्त की। दीपिका के पिता बहोरन लाल मौर्य एमएलसी हैं, जबकि मां माया शिक्षिका हैं। दीपिका ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार को दिया है।